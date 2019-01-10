Исследователи выяснили, чем опасно использование зубной нити

Как сообщает сайт medpulse.ru, исследователи пришли к выводу, что некоторые повседневные привычки, такие как использование флосса — зубной нити для чистки зубов, не являются безопасными.

Имеются в виду привычные практики, которые повышают уровень PFAS (перфторалкильных соединений) в организме. Такие соединения могут содержаться в упаковках фастфуда, сковородах с антипригарным покрытием, непромокаемой одежде, коврах, устойчивых к загрязнению.

Помимо контактов со всем вышеперечисленным, эти соединения могут быть в воздухе и в воде. В результате этого может развиться рак яичек и почек, эндокринные заболевания, также может повыситься уровень холестерина и понизиться вес у младенца, возможно сокращение показателей фертильности и проблемы с иммунной системой.

Исследователи проанализировали уровень концентрации 11 перфторалкильных соединений в крови 178 женщин. Выяснилось, что женщины, которые пользуются зубной нитью, имеют более высокий уровень содержания кислоты PFHxS — одного типа PFAS.

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