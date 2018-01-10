Британские ученые пришли к выводу, что некоторые типы вирусов могут бороться с опухолью мозга и проникшими в него метастазами.
Группа ученых из Университета Лидса и Института изучения рака в Лондоне выяснила, что реовирусы оказались способны преодолевать гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг позвоночных от микроорганизмов.
Как сообщается в журнале Science Translational Medicine, эксперимент с участием девяти пациентов с онкологическими заболеваниями показал, что вирус способен атаковать раковые клетки и тем самым активировать иммунную систему на борьбу с опухолью.
В материале говорится, что вирус достаточно ввести в кровь. По словам ученых, такие вирусные капельницы могут дать хороший эффект в сочетании с другими методами лечения рака.
Специалисты американских Центров, занимающихся контролем и профилактикой заболеваний (CDC), заявили о необходимости бороться с избыточным весом.
Как сообщает MedicalXpress, в подавляющем большинстве случаев рак возникает от избыточного веса. В рамках исследования были изучены случаи заболевания у 630 тысяч американцев.
Медики обнаружили 13 видов злокачественных опухолей, которые связанны с ожирением. Особенно рак поражает мозг, желудок, поджелудочную железу, желчный пузырь, печень, почки, пищевод и толстую кишку.
Отмечается, что заболевания по остальным разновидностям рака за время с 2005 по 2014 годы сократились на 13%. Что характерно, число опухолей, причина которых последствия от ожирения, выросло на 7%.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Минобороны Британии объяснило, что фрегат британских ВМС "Вестминстер" был отправлен в пролив Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей.
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.