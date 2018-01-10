Найден неожиданный помощник в борьбе с раком мозга

Британские ученые пришли к выводу, что некоторые типы вирусов могут бороться с опухолью мозга и проникшими в него метастазами.

Группа ученых из Университета Лидса и Института изучения рака в Лондоне выяснила, что реовирусы оказались способны преодолевать гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг позвоночных от микроорганизмов.

Как сообщается в журнале Science Translational Medicine, эксперимент с участием девяти пациентов с онкологическими заболеваниями показал, что вирус способен атаковать раковые клетки и тем самым активировать иммунную систему на борьбу с опухолью.

В материале говорится, что вирус достаточно ввести в кровь. По словам ученых, такие вирусные капельницы могут дать хороший эффект в сочетании с другими методами лечения рака.

Специалисты американских Центров, занимающихся контролем и профилактикой заболеваний (CDC), заявили о необходимости бороться с избыточным весом.

Как сообщает MedicalXpress, в подавляющем большинстве случаев рак возникает от избыточного веса. В рамках исследования были изучены случаи заболевания у 630 тысяч американцев.

Медики обнаружили 13 видов злокачественных опухолей, которые связанны с ожирением. Особенно рак поражает мозг, желудок, поджелудочную железу, желчный пузырь, печень, почки, пищевод и толстую кишку.

Отмечается, что заболевания по остальным разновидностям рака за время с 2005 по 2014 годы сократились на 13%. Что характерно, число опухолей, причина которых последствия от ожирения, выросло на 7%.