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Источник Правда.Ру

Ученые рассказали, как постельное белье может стать угрозой для здоровья

Здоровье

Британские учёные пришли к выводу, что постельное бельё необходимо стирать не реже одного раза в неделю.

Ученые рассказали, как постельное белье может стать угрозой для здоровья. 381607.jpeg

Именно таким образом можно гарантированно предотвратить размножение опасных микроорганизмов и обезопасить своё здоровье.

По данным исследователей, в период сна человек ежечасно выделяет до 25 миллиграмм пота. Оставаясь на постельном белье длительное время, он становится комфортной средой для бактерий, которые, увеличиваясь в числе, легко могут проникнуть в организм человека и навредить ему.

Таким образом, простыни и наволочки следует стирать при 60 °C еженедельно. Именно так нужно стирать банные полотенца каждые два дня, а кухонные - через день. Подушки следует очищать раз в месяц, а коврики в туалете - еженедельно.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что аллергия на домашнюю пыль - распространенная проблема. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, от пыли страдает почти 40% населения планеты. Она вызывает аллергию, астму и различные заболевания дыхательных путей.

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