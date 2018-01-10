Британские учёные пришли к выводу, что постельное бельё необходимо стирать не реже одного раза в неделю.
Именно таким образом можно гарантированно предотвратить размножение опасных микроорганизмов и обезопасить своё здоровье.
По данным исследователей, в период сна человек ежечасно выделяет до 25 миллиграмм пота. Оставаясь на постельном белье длительное время, он становится комфортной средой для бактерий, которые, увеличиваясь в числе, легко могут проникнуть в организм человека и навредить ему.
Таким образом, простыни и наволочки следует стирать при 60 °C еженедельно. Именно так нужно стирать банные полотенца каждые два дня, а кухонные - через день. Подушки следует очищать раз в месяц, а коврики в туалете - еженедельно.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что аллергия на домашнюю пыль - распространенная проблема. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, от пыли страдает почти 40% населения планеты. Она вызывает аллергию, астму и различные заболевания дыхательных путей.
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