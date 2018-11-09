Признак ранней смерти у женщин – боль в спине

Вероятность преждевременной смерти у женщин в возрасте 40-80 лет возрастает, если у них в спине появляются регулярные боли. Этот факт установлен в ходе 14-летнего эксперимента учеными из Центра медицины Бостона, сообщает pora.ru.

Ученые, проводя исследование, интересовались причинами возникновения болей, изучали анамнезы испытуемых и обстоятельства смерти. Оказалось, все дело в ограниченной подвижности.

Женщины придерживались "сидячего" образа жизни, боясь сознательно или бессознательно еще больше усилить боль в спине. В итоге получали ожирение, развивающееся или прогрессирующее, обострение разных хронических патологий. Как выяснилось, риск наступления преждевременной смерти у таких женщин увеличивается на 24 процента по сравнению с теми, кто боли не испытывает.

По итогам эксперимента зафиксировано: из более восьми тысяч женщин пожилого возраста, принявших участие в исследовании, умерли более четырех тысяч.

Однако ученые уверены, что своевременное и адекватное лечение способно продлить жизнь женщине.

Фото: Минздрав России

Читайте также:

Возрастные изменения, или Как клетки "выходят на пенсию"

Мясо и чипсы доводят женщин до депрессии

Боли в шее зависят от вредных привычек

Что провоцирует раннее старение

Чем больше вес, тем короче жизнь