В Роскачестве рассказали, как выбрать "правильные" пельмени

Специалисты из Роскачества рассказали россиянам о том, как правильно выбирать пельмени и в каких условиях их лучше всего хранить.
Так, говорят эксперты, в первую очередь, конечно же, стоит обратить внимание на состав продукта. Пельмени, отметили в российском ведомстве, на самом деле чрезвычайно просты в приготовлении и состав их должен быть соответствующим — фарш, лук, соль, перец, яйца, вода и мука. Роскачество обратило внимание россиян на то, что в составе "правильных" пельменей не должно быть никаких незнакомых, непонятных и экзотических ингредиентов. Стоит избегать и тех из них, советуют эксперты, в составе которых значится лаконичное, но пространное слово "специи". Под этим словом, утверждают в Роскачестве, производители могут скрывать все, что им заблагорассудится.
Также специалисты обратили внимание россиян на то, что пельмени в зависимости от количества содержащегося в фарше мяса подразделяются сразу на несколько категорий. Так, отметило Роскачество, в пельменях категории "А" почти 100 % мяса. Далее идут категории "Б", "В", "Г" и "Д". В последнем, отметили специалисты, мяса в фарше может быть и вовсе меньше 20 %.
Пельмени, утверждают сотрудники Роскачества, хранятся не более шести месяцев. При температуре, отметили в российском ведомстве, не выше -10 градусов. Это оптимальная температура для их хранения.
Напоследок Роскачество дало совет тем, кто следит за своей фигурой. Пельмени ни в коем разе не диетический продукт, напомнили там. Чтобы не набрать лишних килограммов, стоит съедать не больше десяти штук. И, конечно же, отказаться от кетчупа, майонеза и прочих добавок.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне готовы отказаться от лапши и каш быстрого приготовления, а от полуфабрикатов, к которым и относятся пельмени, нет.
Фото: mos.ru
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