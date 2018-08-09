Ученые предупреждают: трусы могут оставить мужчин бездетными

Ученые из Соединенных Штатов Америки выяснили, что на качество спермы может оказывать значительное влияние мужское нижнее белье.

Исследователи пришли к этому выводу благодаря проведенному ими крупному исследованию. Так, американские ученые попросили около тысячи мужчин предоставить им образцы их спермы и крови. Также респондентов попросили ответить на вопрос, какое нижнее белье они предпочитают носить.

Так, оказалось, что мужчины, носящие боксеры, имеют большую концентрацию сперматозоидов, чем те, кто предпочитает иной вид нижнего белья. Общее количество сперматозоидов и их подвижность у тех, кто использует свободные трусы, также оказались не в пример выше.

Объясняется это тем, что процесс образования сперматозоидов невероятно чувствителен к температуре. Так, ученые утверждают, что оптимальной для этого является температура в районе 34 градусов. Это на несколько градусов ниже, чем в районе брюшной полости. Облегающее, тесное и короткое мужское белье же может приблизить яички к животу, тем самым повысив температуру внутри мошонки.

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