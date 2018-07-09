Врачи научились определять, сколько человеку осталось жить

Исследователи из Йельского университета создали тест, благодаря которому можно будет узнать, сколько человеку осталось жить. Об этом сообщает "Эксперт Online" со ссылкой на Guardian.

Фото: Fotodom.ru

Определить продолжительность жизни поможет анализ крови. Он основывается на 9 биомаркерах. С их помощью удастся выявить биологический возраст человека.

Такая методика позволит добиться наиболее точного результата. Ни фактический возраст человека, ни другой анализ, в котором рассматривается только один из маркеров, не может предоставить полной информации.

Благодаря тесту, медикам удастся выявить пациентов, находящихся в группе риска. Даже у здоровых людей процесс старения может проходить быстрее. Если фактически человеку 65 лет, а тест показывает, что состояние пациента соответствует 70-летнему возрасту, это значит, что вероятность смерти увеличивается в соответствии с этим показателем.

Зная об этом, человек сможет изменить свой образ жизни, чтобы укрепить свое здоровье. В результате исследования выяснилось, что биологический возраст женщин в среднем ниже, чем у мужчин. Общая статистика смертности соответствует этим данным.