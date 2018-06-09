Колорадским школьникам разрешили курить марихуану

Власти американского штата Колорадо разрешили школьным медсестрам выдавать ученикам марихуану. В лечебных целях, разумеется. Отметим, что сделать это они смогут лишь по показаниям врача или с письменного разрешения родителей. На последних, кстати, и ляжет ответственность за доставку марихуаны в школы.

Как считают авторы нового закона, данные меры могут снизить оборот марихуаны среди школьников. В законе также отмечено, что школьникам запрещено приносить каннабис в школу или провозить его в школьном автобусе.

В апреле текущего года член сената Соединенных Штатов Америки предложил легализовать употребление марихуаны. Чак Шумер намерен представить законопроект, направленный на декриминализацию каннабиса на федеральном уровне. По его мнению, это отличное решение — перестать считать марихуану вне закона. Шумер выразил мнение, что судьбы тысяч людей ломаются из-за криминализации марихуаны.

Четыре года назад штат Колорадо стал первым штатом в Америке, где было разрешено выращивать, продавать и употреблять марихуану не только по показаниям врачей. О полной декриминализации марихуаны и повсеместном повальном ее употреблении говорить пока рано: из пятидесяти штатов аналогичный закон действует лишь в семи: Аляске, Калифорнии, Вашингтоне, Неваде, Орегоне, Мэн, Массачусетсе.

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