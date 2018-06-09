Роспотребнадзор: "Не езжайте, русские, в Африку гулять!"

В связи с началом отпускного сезона Роспотребнадзор рассказал, в какие страны сейчас ехать не стоит. Речь идет о государствах, где наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с рядом опасных инфекционных болезней.

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По данным ВОЗ, с начала года в Демократической Республике Конго зарегистрировали вспышку вируса Эбола. Из 56 случаев заболевания лихорадкой - 27 закончились летальный исходом. На территории Либерии с начала года растет заболеваемость лихорадкой Ласса. 98% случаев из подтвержденных лабораторно завершились кончиной больных.

В индийском штате Керала зарегистрирована вспышка вируса Нипах, от которого погибли 14 человек. Также, по информации Роспотребнадзора, не стоит в ближайшее время ехать в Замбию и Кению по причине того, что там свирепствует холера, Бразилию — лихорадка чикунгунья, Иорданию, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию — коронавирусная инфекция

Если все же избежать путешествия не удается, при ухудшении состояния по возвращении, россиянам рекомендовано проинформировать медицинских работников о недавних поездках с указанием страны, где они побывали.

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