Назван топ городов-вредителей. РФ далеко позади США и Азии

Проект Сеточной модели углеродного следа в мире составил рейтинг самых опасных для экологии городов. Сбором и обработкой данных занималась интернациональная команда ученых. В нее входили специалисты из Норвегии, Швеции, США и Японии.
Лидером рейтинга стал Сеул. Столица республики Корея удостоилась звания самого загрязняющего окружающую среду города в мире. Исследователи выяснили, что в год Сеул вырабатывает около трех сотен мегатонн углекислого газа.
Следом за Сеулом идет китайский Гуанчжоу, политический, экономический, образовательный, культурный и транспортный центр всего южного Китая. После Гуанчжоу в рейтинге числится "столица мира" — Нью Йорк. Следом идет Гонконг — финансовый центр Азии и, в общем-то, всего мира. Пятерку в рейтинге самых пагубных для окружающей среды городов замыкает солнечный Лос-Анджелес — второй по численности населения город в Соединенных штатах Америки.
В десятку также попали Шанхай, Сингапур, Чикаго, Токио, Иокогама и Эр-Рияд.
Заметим, что, согласно рейтингу, больше всего вреда окружающей среде наносят города стран Азии и Соединенных штатов Америки.
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