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Источник Правда.Ру

Названа неизвестная ранее опасность пальмового масла

Здоровье

Немецкие ученые пришли к выводу, что действие пальмового масла на организм человека может быть довольно вредным.

Названа неизвестная ранее опасность пальмового масла. 386749.jpeg

По мнению научных сотрудников, присутствие этого продукта в ежедневном рационе может привести к непоправимым изменениям здоровья.

Диетологи из Центра диабета в Дюссельдорфе провели эксперимент с группой мужчин, возраст которых составлял от 20 до 40 лет, чтобы понять, насколько серьёзно может повлиять на организм пальмовое масло.

Выяснилось. что организм спокойно справляется с одноразовым приемом этого продукта. Однако, если человек употребляет его постоянно, то это может привести к жировой болезни печени и повышению уровня сахара в крови.

Таким образом, количество пальмового масла, равное одному стакану, уже становится опасным для здоровья. 

Напомним, что в производстве пальмового масла задействуется низкопробный жир. В особенности он присутствует в составе кондитерских изделий. 

При этом пальмовое масло не является чем-то запретным. "Например, когда мы говорим о маргарине, в нем нельзя использовать ничего, кроме пальмового масла. Поэтому он так дешево стоит, поэтому не пригоден к тому, чтобы его потреблять в не жареном виде. Пальмовое масло - исключительно вспомогательный продукт", - отметил в интервью Правде.Ру заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Звагельский.  

Эксперт объяснил Правде.Ру, что пальмовое масло - это не подакцизный товар. Депутаты с удовольствием оставили бы только продукты, где используется все натуральное, потому что существует масса добавок, красителей, усилителей вкуса, например, глюконат натрия, продукты с которым недавно хотели запретить в Госдуме. Однако в таком случае все продукты питания станут дорогими.

"Будет введен акциз на пальмовое масло, я буду только приветствовать, поскольку это будет дополнительный доход в бюджет", - сказал Правде.Ру депутат. И добавил, что есть другие способы борьбы с тем, что оно незаконно добавляется в продукты. Надзирающие инстанции могут изымать такие товары из продажи, наказывать поставщиков.

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Акциз на пальмовое масло не сделает его безвредным - депутат

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Темы жир пальмовое масло
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