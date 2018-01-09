Ученые рассказали, почему женщинам проще пережить угрожающую ситуацию

Женщины с большей вероятностью могут пережить угрожающую жизни ситуацию, нежели мужчины. К такому выводу пришли ученые Университета Южной Дании.

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Они проанализировали исторические данные, в которых речь шла о продолжительности жизни и уровне смертности среди мужчин и женщин во время тяжелых испытаний. В первую очередь, речь о голоде, эпидемиях, а также о людях, проданных в рабство.

К примеру, во время голода в Ирландии в 1845–1849 годах средняя продолжительность жизни мужчин и женщин составляла по 38 лет. Однако на пике бедствия примерная продолжительность жизни мужчин составила 18,17 года, а женщин — 22,4 года.

В среднем на года дольше жили женщины во время эпидемий кори, дважды поражавших Исландию в XIX веке, сообщает ТАСС со ссылкой на статью в газете The Daily Telegraph.

Ученые отметили, что даже во время очень высокой смертности женщины жили дольше мужчин. А новорожденные девочки во время эпидемий и голода выживали чаще, чем мальчики.

Исследователи не исключают, что возможное биологическое преимущество женщин связано с половыми гормонами. Эстрогены обладают противовоспалительными свойствами и поддерживают сосудистую систему. Основной же мужской гормон, тестостерон, является фактором риска во многих тяжелых заболеваниях. Предполагается также, что женщины обладают "усиленной иммунной системой, поскольку должны выживать, по крайней мере, на протяжении девяти месяцев, чтобы родить ребенка".

Ранее "Правда.Ру" сообщала об исследовании ученых из Гарвардского университета, которые пришли к выводу, что "старые" продукты могут негативно влиять на целостность ДНК и сокращать продолжительность жизни человека.

Ученые сравнили мясо трехлетнего оленя с мясом оленя 25-летнего возраста. Во втором случае были обнаружены компоненты, которые полезными для человека не назовешь. Специалисты подчеркивали, что процесс старения связан с повреждениями биохимических структур, а "старые" продукты оказываются источниками веществ, которые возникают в их тканях в результате таких повреждений.