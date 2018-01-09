Назван простой способ победить старость

Американские ученые из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса назвали пару простых упражнений, чтобы поддержать сердце и дольше избежать старости. Небольшой физической нагрзки будет вполне достаточно, сообщается в профильном издании.

Учёные разработали ряд физических упражнений, с помощью которых удастся поддерживать нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы в целом. Это недельный курс занятий, который включает в себя интенсивный 30-минутный сеанс дыхательной гимнастики, в ходе которого частота сердечных сокращений достигает 95% пиковой скорости в течение 4 минут, с последующим 3-минутным отдыхом. Упражнение выполняют в четыре подхода.

Ученые уже провели исследование, которое показало, что пожилые люди, принимавшие участие в двухлетнем исследовании, продемонстрировали наилучшие показатели физической активности и здоровья сердечно-сосудистой системы.

Сосуды стали эластичнее почти на 30%, а люди старше 65 лет в 75% случаев перестали фиксировать скачки резкого повышения давления.

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