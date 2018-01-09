Назван простой способ победить старость

Американские ученые из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса назвали пару простых упражнений, чтобы поддержать сердце и дольше избежать старости. Небольшой физической нагрзки будет вполне достаточно, сообщается в профильном издании.
Учёные разработали ряд физических упражнений, с помощью которых удастся поддерживать нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы в целом. Это недельный курс занятий, который включает в себя интенсивный 30-минутный сеанс дыхательной гимнастики, в ходе которого частота сердечных сокращений достигает 95% пиковой скорости в течение 4 минут, с последующим 3-минутным отдыхом. Упражнение выполняют в четыре подхода.
Ученые уже провели исследование, которое показало, что пожилые люди, принимавшие участие в двухлетнем исследовании, продемонстрировали наилучшие показатели физической активности и здоровья сердечно-сосудистой системы.
Сосуды стали эластичнее почти на 30%, а люди старше 65 лет в 75% случаев перестали фиксировать скачки резкого повышения давления.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Минобороны Британии объяснило, что фрегат британских ВМС "Вестминстер" был отправлен в пролив Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей.
Польская компания Lindab заставляет украинских рабочих в обязательном порядке носить синие брюки и желтые рубахи.
Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.