Сон в раздельных кроватях полезен для брака и здоровья

Канадские ученые провели исследование и выяснили, как сон в раздельных кроватях влияет на отношения партнеров и их брак. Так, оказалось, что благоприятно.

По словам исследователей из Канады, чуть больше четверти канадских супругов практикуют сон в раздельных кроватях. И правильно делают, указывают дотошные ученые.

Дело в том, что, согласно проведенному ими исследованию, лишь в раздельных кроватях мужчина или женщина получают столь необходимое каждому человеку личное пространство. Не стесняясь своего партнера, они могут в одиночестве предаваться чтению книги, общению с другом или же просто отдыху после тяжелого трудового дня.

Также, подчеркивают канадские ученые, практикуя раздельный сон, человек может отдохнуть от надоедливого храпа своего партнера или же других посторонних звуков, что так или иначе раздает каждый из нас во сне. Образно говоря, сон в раздельных кроватях просто-напросто позволяет супругам лучше высыпаться и, как следствие, быть счастливее, сговорчивее и дружелюбнее.

Снижение качества же или количества сна, напоминают ученые, пагубно влияет на здоровье человеческого организма. Артрит, сердечно-сосудистые заболевания, депрессия, стресс — вот далеко не полный список недугов, что влечет за собой недосып, указали эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские ученые провели любопытное исследование. Так, в ходе его они выяснили, что самые крепкие и дружные семьи создают те, у кого не было сексуального опыта до свадьбы.

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