Застенчивые люди страдают от двойного похмелья

Оказывается, стеснительные люди после «гулянок» переносят удвоенное похмелье: мучительное душевное и физиологическое, сообщает pora.ru.

Исследователи выяснили этот факт, изучив состояние 97 взрослых человек в реальных условиях жизни. Люди показали высокое чувство тревожности после алкогольных вечеринок, но во время таковых, наоборот, шесть доз спиртного победили любые их комплексы.

В связи с этим эксперты обращаются к застенчивым людям с призывом принимать себя такими, какие они есть. Склад характера интроверта, предпочитающего находиться в одиночестве, не считается каким-то неправильным или особенным.

Когда люди с помощью алкоголя преодолевают стеснительность, получают от этого только вред: как от самих спиртных напитков, так и мощного двойного похмелья, способного привести к депрессии.

Фото: Psycentr-Algis.ru

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