К 2024 году по всей России появятся гериатрические службы

В России к 2020 году сформируется гериатрическая служба в первых 68 регионах страны, а к 2024-му — в остальных. Внимание медиков сегодня направлено на развитие гериатрии, изучающей болезни старческого возраста, а также занимающейся их профилактикой и лечением. В качестве примера подобной работы берется опыт японских врачей, сообщает pora.ru.
Чтобы развить эту отрасль медицины, потребуется обеспечить амбулатории врачами-гериатрами. Каждый специалист будет оказывать услуги 20 тысячам граждан старше 60 лет. Откроются гериатрические центры, появятся и койко-места: одно на две тысячи человек старше 70 лет. Терапевты, отметившие возрастные проблемы у пациентов, будут направлять их к гериатрам на консультацию.
Людям старшего поколения по примеру работы службы в Японии расскажут о пользе ежедневных прогулок, общения с друзьями, рукоделия и прочих занятий. А вот что касается просмотра телепередач, этому следует уделять не более 30 минут в день. Российские же пенсионеры по 10 часов смотрят "ящик", забывая про физическую активность и прогулки.
По предварительным подсчетам, болезнь Альцгеймера в России зарегистрирована у двух миллионов человек. Именно она провоцирует развитие деменции у стареющих людей. Задача гериатрической службы заниматься профилактикой недуга, поддерживать и лечить тех, кому нужна медицинская и моральная помощь.
В Волгоградской, Самарской областях, Башкирии такая служба уже полностью сформирована и в настоящее время работает.
Фото: Минздрав РФ
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