Названа угроза лапши быстрого приготовления

Ученые заявили, что лапша быстрого приготовления крайне опасна для организма человека. Несмотря на то, что выглядит она подобно обычной лапше, вредна она по-особенному.

Так, после проведенного ряда экспериментов, японские ученые выяснили, что желудку человека очень сложно переварить этот продукт. Дело все в том, что в его составе содержится просто огромное количество ненатуральных компонентов. Например, трет-бутилгидрохинон. Данный консервант производители используют для того, чтобы увеличить период хранения продукта. Японские исследовали отмечают, что трет-бутилгидрохинон по той же причине используется также в косметике и удобрениях.

Об опасности данного вещества говорят и специалисты из Соединенных Штатов Америки. Один из побочных эффекто употребления в пищу продуктов с этим компонентом — невозможность переваривания продуктов желудком человека.

"Правда.Ру" писала, что еще лапшу быстрого приготовления иногда используют террористы.

Лапша быстрого приготовления — это макаронное изделие, снискавшее большую славу из-за своей дешевизны и легкости в приготовлении. Для того, чтобы перекусить, ее достаточно залить кипятком и подождать пару минут. Интересно, что первая лапша быстрого приготовления появилась в XVI веке в Китае. Один из поваров того времени сильно обжаривал лапшу, чтобы позже подать на стол гостям с горячим бульоном.

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