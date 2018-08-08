Ученые посчитали, сколько пить алкоголя, чтобы не умереть

Эксперты из университета Кембриджа определили, сколько можно пить спиртного, не сокращая при этом продолжительность жизни. Итоги они опубликовали в Lancet.

Во время исследования ученые познакомились с медицинскими картами более полумиллиона человек из 19 государств, а также узнали, сколько пьет каждый из них. По подсчетам более 14 "дринков" губительны для человека. Под этим количеством эксперты понимают 14 стопок водки по 25 миллилитров, шесть кружек пива по 560 миллилитров и шесть бокалов вина по 175 миллилитров.

Стоит отметить, что сокращаться жизнь начинается от 5 "порций" за 7 дней. Кроме того, чем больше люди пьют, тем больше они сокращают отпущенное время. Так, 15 "порций" стоят от одного года до двух лет, 18 "дринков" — 5 лет.

Эксперты советуют не употреблять спиртное каждый день, лучше давать организму передышки на восстановление в 1-2 дня. Также рекомендуется пить напиток частями, а не залпом.

Напомним, что алкоголь в любых количествах сказывается на здоровье человека.

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