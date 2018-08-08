Ученые: долгий сон убивает человека

Долгий сон вызывает проблемы с сердцем и укорачивает жизнь. Таково мнение британских ученых из Килского университета, пишет The Daily Telegraph.

Эксперты пришли к такому выводу после анализа данных эксперимента, в котором участвовали три миллиона человек. Те, что спали от 10 часов, умирали чаще (на 30%) тех, кто отдыхал по 7 часов. Такую закономерность эксперты объяснили риском инсульта и сосудистых нарушений.

Тем, кто любит пребывать в объятьях Морфея более 8 часов, ученые рекомендуют посетить кардиолога. Причина в том, что среди таких людей часто наблюдается обструктивное апноэ сна, оно связано с остановками дыхания во время сна.

Предположение экспертов таково: лежачее положение ослабляет мышцы, изменяет биологические ритмы, что влияют на работу организма в целом. Под влиянием оказывается и работа мозга: уменьшается способность вырабатывать серотонин и дофамин. Это приводит к депрессии.

Идеально, полагают эксперты, спать 7-8 часов в сутки.

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