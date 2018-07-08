Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье

Ходьбы недостаточно для сохранения здоровья, убеждены британские специалисты. Эксперты Общественного здравоохранения вместе с Центром по улучшению старения обратились к исследованиям, посвященным физической активности.
С одной стороны, узнали они, ходить люди стали больше, а с другой — продолжают игнорировать силовые упражнения и много сидеть. В этом контексте ученые напомнили, что мышцы достигают пика к 30-летию, если не давать им нагрузок, то уже через 10 лет тонус снизится, к пожилому возрасту он достигнет критического. Отсюда частые падения и переломы.
Британские эксперты подчеркнули, что человеку необходимы силовые тренировки, даже носить тяжелые пакеты из магазинов может быть полезно.
Подводя итоги исследования, ученые посоветовали выполнять упражнения на укрепление и равновесие 2 раза в неделю. Вместе с силовыми нагрузками они снизят боль в спине, поднимут настроение, улучшат сон, повысят жизненный тонус и сведут к минимуму риск ранней смерти.
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