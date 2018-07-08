Врачи ополчились против галстуков

Галстук мешает крови поступать в мозг, узнали немецкие эксперты из Университетской клиники Шлезвиг-Голштейн. Свои научные выкладки они опубликовали в Neuroradiology.

Аксессуар передавливает яремные вены, а также сонные артерии. Все это приводит к отрицательному цереброваскулярному воздействию.

Эксперты провели эксперимент, в котором участвовали три десятка человек. Пятнадцать отправились на МРТ в галстуке, а остальные — без него. Результаты показали: аксессуар существенно понижает мозговое кровообращение.

Кроме того, врачи акцентировали внимание на следующем факте: для многих фирм, а также профессий галстук — обязательный атрибут. Вместе с тем мало кто задумывается об оборотной стороне: "социально приемлемом удушении".

Читайте также:

Одежда как признак корпоративной принадлежности