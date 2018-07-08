Врачи ополчились против галстуков

Галстук мешает крови поступать в мозг, узнали немецкие эксперты из Университетской клиники Шлезвиг-Голштейн. Свои научные выкладки они опубликовали в Neuroradiology.
Аксессуар передавливает яремные вены, а также сонные артерии. Все это приводит к отрицательному цереброваскулярному воздействию.
Эксперты провели эксперимент, в котором участвовали три десятка человек. Пятнадцать отправились на МРТ в галстуке, а остальные — без него. Результаты показали: аксессуар существенно понижает мозговое кровообращение.
Кроме того, врачи акцентировали внимание на следующем факте: для многих фирм, а также профессий галстук — обязательный атрибут. Вместе с тем мало кто задумывается об оборотной стороне: "социально приемлемом удушении".
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