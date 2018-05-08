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Источник Правда.Ру

ВОЗ: Самый грязный воздух не в России. Где?

Здоровье

Крупнейшая в мире база данных по загрязнению воздуха обнародовала самую свежую информацию, которая показывает, что здоровье людей по-прежнему в опасности.


Китай задыхается от смога

Статистические данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по мониторингу 4300 городов ежегодно показывают уровень твердых и мелких частиц, содержащихся в воздухе, которые могут приводить к ухудшению состоянию здоровья, включая появление таких недугов, как астма, рак легкого или сердечные заболевания.

Представляем последние заключения ВОЗ.

1) Городской воздух небезопасен почти везде.

Заголовки СМИ часто пестрят рассказами о смоге в Пекине и Дели, но последние исследования показывают, что городской воздух загрязнен почти повсеместно. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, девять из десяти человек по всему миру дышат чрезвычайно загрязненным воздухом. В восьми из десяти городов Европейского союза показатели загрязнения воздуха превышают рекомендованные ВОЗ пределы.

2) Пекин больше не является мировой столицей смога.

Причина тому — разработанный ранее в Китае национальный план по борьбе с загрязнением воздуха, который реализовывался с 2012 по 2017 годы. Сейчас правительство готовит новый трехлетний проект, призванный, по словам министра окружающей среды, "выиграть битву за защиту голубого неба".

3) Из 20 наиболее загрязненных городов мира 15 находятся в Индии.

Вскоре после того, как качество воздуха в Китае начало улучшаться, уровень частиц PM2.5 в Индии превысил аналогичные показатели в Китае, и Индию назвали страной, в которой последствия для здоровья от PM2.5 наибольшие.

Хорошей новостью является то, что правительство Индии недавно объявило о разработке "Национального плана по чистому воздуху" и потребовало, чтобы 100 наиболее загрязненных городов страны разработали собственные планы действий. Однако в проекте плана не указаны сроки, в которые планируется достигнуть более низкого уровня загрязнения воздуха. Также правительство устанавливает стандарты допустимых выбросов для угольных электростанций.

Другие страны, включенные в список 20 наиболее загрязненных городов, — Саудовская Аравия, Бутан, Сербия, Камерун и Египет.

4) В Польше существует серьезная проблема загрязнения

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16 из 20 наиболее загрязненных городов ЕС находятся в угольном бассейне Польши. Остальные — в Болгарии.

При этом Болгария имеет наибольшую долю городов, нарушающих показатели качества воздуха, установленные в ЕС, 83%, а Польша — 72%. Ситуация еще хуже в Турции, где 90% городов превышают нормативы ЕС.

Самый чистый город в этой выборке — Муонио на севере Финляндии.

В ЕС нет страны, где все города отвечали бы рекомендациям ВОЗ по качеству воздуха, и только показатели Финляндии, Эстонии и Швеции могут считаться относительно приближенными к норме.

5) Многие данные отсутствуют.

Несмотря на наличие у ВОЗ самой полной базы данных по измерению качества воздуха, на ее карте все равно остается слишком много не охваченных исследованием областей. Таковы Африка, а также юг и юго-восток Азии. ВОЗ смогла получить данные о качестве воздуха всего лишь по 64 городам Юго-Восточной Азии. Африка к югу от Сахары имеет еще большую информационную брешь (есть информация только по 28 городам).

В целом ситуация с появлением данных о состоянии воздуха заметно улучшилась.

За последние два года были добавлены данные по более чем 1000 городам. Хотя в Африке речь идет только об одном городе, в Юго-Восточной Азии экологическая карта обогатилась информацией еще о восьми городах.

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Темы смерть воздух здоровье экология Европейский союз
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