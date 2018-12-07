В Петербурге ученые создали "таблетку" против шизофрении

Новый препарат для лечения психических заболеваний, в том числе шизофрении, разработан учеными медицинского университета имени академика Павлова в Санкт-Петербурге, сообщает pora.ru.

Препарат прошел первичное тестирование на крысах. Животным вводили соединение, активизирующее TAAR1-рецепторы нервной системы. Такое действие оказывало влияние на передачу сигналов между нейронами в головном мозге.

В настоящее время вещества из этой группы проходят доклиническое тестирование. Ученые убеждены, что на основании полученных результатов будут созданы "таблетки" для терапии психических расстройств, а также новые методы лечения. Свою эффективность они проявят в отношении тех людей, кому свойственны навязчивые состояния.

Фото: DrMed.ru

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