В Петербурге ученые создали "таблетку" против шизофрении

Новый препарат для лечения психических заболеваний, в том числе шизофрении, разработан учеными медицинского университета имени академика Павлова в Санкт-Петербурге, сообщает pora.ru.
Препарат прошел первичное тестирование на крысах. Животным вводили соединение, активизирующее TAAR1-рецепторы нервной системы. Такое действие оказывало влияние на передачу сигналов между нейронами в головном мозге.
В настоящее время вещества из этой группы проходят доклиническое тестирование. Ученые убеждены, что на основании полученных результатов будут созданы "таблетки" для терапии психических расстройств, а также новые методы лечения. Свою эффективность они проявят в отношении тех людей, кому свойственны навязчивые состояния.
Фото: DrMed.ru
Читайте также:
Ученые сумели убить рак за секунды
Ученые узнали, как мозг человека умеет "предсказывать" будущее
Дофаминовый нейрон помогает мозгу запоминать и чистить память
В Бурятии врачи создали уникальный аналог живой кожи
Дисковое сердце с успехом испытано на животных
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
"Не хочу воевать за капитализм", - признался он. Так, по словам Захара Прилепина, непосредственное участие в войне на Донбассе он больше не примет.
Россия, отвечая на грубые действия США, отделывается заявлениями о нарушениях норм международного права. А где же очерченные американцам "красные линии"?
За спасение заблудившихся в лесу детей двух охотников из Пермского края наградили педикюрными наборами.
Даля Грибаускайте пообещала Петру Порошенко больше боеприпасов и военных инструкторов, а также наградила его орденом. Подождите смеяться, все не так просто.