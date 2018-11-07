"Совы" чаще "жаворонков" болеют раком груди

Ученые из Бристольского университета провели исследования с участием 400 тысяч женщин и выявили любопытный факт: "жаворонки", просыпающиеся рано утром, меньше на 48% рискуют заполучить рак груди, чем "совы", их ночные подружки, сообщает pora.ru.

В случае если женщины спят дольше 7-9 часов, они на 20% больше повышают вероятность развития онкозаболевания молочной железы в расчете на каждый час сна сверх положенного времени для сна. Дело в том, что "жаворонкам" свойственен более высокий уровень сна, поэтому и пробуждение наступает раньше."Совы", наоборот, работоспособнее в вечернее время, поэтому имеют сниженное качество сна. Этот фактор как раз и увеличивает опасность развития онкологии молочной железы. Естественным циркадным ритмам приходится "страдать" от необходимости долго не спать ночью. Работающие в ночную смену люди, как было известно еще до указанного исследования, чаще других страдают от онкозаболеваний.

После анализа ответов на специальные вопросы, заданные женщинам, ученые из Британии разделили их на "сов" или "жаворонков". Механизмы, определяющие результат открытия, будут изучаться далее. Эксперты уверены, что не только время отхода ко сну провоцирует возникновение рака, есть и другие сопутствующие причины, приводящие женщин к заболеванию.

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