Россияне мало спят и много работают

Недавно специалистами аналитического центра НАФИ подсчитаны убытки компаний и предприятий, сотрудники которых постоянно недосыпают, а значит, неэффективно работают. Сумма потерянных денег перевалила за 170 миллиардов рублей в месяц, сообщает pora.ru.

Хроническим недосыпанием больше страдают менеджеры высшего и среднего звена. "Лимит" ежедневного восьмичасового рабочего времени повсеместно и постоянно нарушается. По данным ОЭСР, Россия заняла пятую строчку в рейтинге государств, где люди много часов проводят на работе. На четырех верхних позициях находятся граждане Мексики, Греции, Коста-Рики и Южной Кореи.

АЦ НАФИ предоставил информацию, что 66% россиян имеют постоянную работу, где применяются различные графики труда, из них 43% регулярно недосыпают.

Каждый третий соотечественник, что составляет 32%, трудится в течение "пятидневки" и тоже не высыпается в трудовые будни. Сверхурочная работа касается 39% респондентов, забирая несколько часов у столь необходимого ночного отдыха.

Некоторые россияне не высыпаются по другим причинам: каждый четвертый человек, или 26%, недосыпает по причине "зависания" перед телевизором, компьютером или за чтением книг.

Недосыпанию подвергаются 18% россиян, страдающих различными заболеваниями или находящихся в пожилом возрасте. А 12 процентов жителей России лишаются полноценного сна из-за наличия в семье маленьких детей.

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