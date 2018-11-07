Витамин Д бесполезен в укреплении костей

Ученые признали бесполезными пищевые добавки с витамином Д. Они сравнивали результаты трех групп, принимавших витамин Д, плацебо и витамин в малых дозах. Результат был одинаков.

Как сообщает GreatLove, ученые исследовали данный вопрос 81 раз, каждый раз в исследовании принимали участие три контрольные группы.

Вывод неутешителен — прием витамина не может улучшить состояние костей человека.

Ученые также считают, что это относится ко все возрастным категориям. В итоге восполнить баланс можно только естественным путем — солнце, рыбий жир, грибы.

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