Исследование: кофе снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона

Ежегодно в мире выпивается порядка 500 миллиардов чашек кофе, заявили ученые из Канады. И это хорошо, считают канадские исследователи — горячий бодрящий напиток благоприятно влияет на человеческий организм.
В кофе, поясняют ученые, огромное количество антиоксидантов фенилинданов. Они предупреждают образование бляшек и закупоривание кровеносных сосудов в мозгу человека. Эти самые бляшки да закупоривания и ведут к развитию болезней Паркинсона и Альцгеймера.
Канадские ученые не поленились и объяснили, как именно антиоксиданты появляются в кофе. Дело в том, что при обжарке зерен в нем появляются лактоны. Потом, через какое-то время, они распадаются. Так в напитке и появляются эти самые антиоксиданты. Специалисты из Северной Америки изучили три вида кофе — светлой обжарки, темной обжарки, и темной обжарки без кофеина. Два последних, заявили они, рекордсмены по количеству содержащихся в них антиоксидантов фенилинданов.
Специалисты признались, что сами удивились собственному открытию. Однако, предупредили ученые, не стоит считать, что кофе является лекарством. В умеренных дозах он лишь оказывает профилактический эффект, предупредили исследователи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кофе, вино, шоколад и чай способны отсрочить старение человеческого организма.
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