Развеян миф о раке мозга из-за телефонов и СВЧ-печей

Испанские ученые доказали, что мобильные телефоны и микроволновые печи не провоцируют рак мозга. Это научное изыскание самое масштабное на данный момент.
Эксперты проанализировали данные четырех тысяч человек, которые страдают от онкологии головного мозга и пользуются гаджетом, а также пяти тысяч здоровых людей. Оказалось, что никакой связи меж возникновением злокачественных клеток и тем, какой уровень излучения окружает человека нет. Стоит отметить, что лишь у 10% участников, подвергшихся особо сильному излучению, риск развития рака был чуть превышен.
Кроме того, доказывая безопасность излучений, специалисты апеллируют к статистке. Лишь 5% людей в мире не пользуются телефонами, однако заболевших раком не стало пропорционально больше.
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