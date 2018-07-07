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Ученые создали «умный» пластырь, способный вылечить любую рану

Здоровье

Ученые из Соединенных Штатов Америки разработали первый в мире пластырь, способный самостоятельно контролировать состояние хронической раны и вводить необходимые препараты для ее заживления.

Ученые создали «умный» пластырь, способный вылечить любую рану. 389205.jpeg

Хронической раной принято считать рану, что не затягивается в ожидаемые сроки. Заживления, например, можно ждать и месяц, и год, а некоторые из них могут и не пройти вовсе. Причины появления хронических ран могут быть самыми разными — от так называемых пролежней до омертвления кожи.

Ученые создали аппарат, способный анализировать целый ряд важных показателей раны. Пластырь нового поколения "вооружен" датчиком, измеряющим температуру кожи. Это позволит проследить разницу между температурой самой раны и кожи вокруг нее. Также пластырь способен выявлять, достаточно ли кислорода поступает для заживления — очень важно, чтобы рана "дышала". Все параметры будет исследовать и обрабатывать маленький микропроцессор, встроенный в пластырь. При необходимости пластырь будет нагреваться, высвобождая лекарство, что содержится внутри него.

Отметим, что толщина пластыря совсем крошечная — всего несколько миллиметров. Исследователи считают, что изобретение будет относительно недорогим — почти все его компоненты достаточно дешевы. На данный момент пластырь находится на стадии прототипа, но в скором времени ученые планируют испытать его на людях с разнообразными хроническими ранами.

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