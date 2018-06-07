Человеческое ухо – лучший дом для таракана

Специалисты из Университета Северной Каролины, выясняли, почему же тараканы так любят забираться в человеческое ухо.
Тараканы обожают влажные и теплые места, каким, по сути дела, наше ухо и является. Запах ушной серы же может напоминать насекомым запахи дрожжей или хлеба. Все бы ничего, да вот только залезший в человеческое ухо таракан навряд ли выберется оттуда самостоятельно.
Человек, в ухо которого забрался таракан, почти наверняка инстинктивно попытается достать его оттуда. Делать это крайне не рекомендуется. Велика вероятность злосчастного таракана раздавить, а тот, в свою очередь, забившись в смертельных конвульсиях, может повредить барабанную перепонку. Также тараканы не самые чистоплотные существа на свете, и миллионы бактерий внутри них могут стать причиной серьезных инфекций.
Почувствовав в ушном канале инородное тело, необходимо немедленно обратиться за помощью к медикам. Те зальют в ухо специальную жидкость, что нейтрализует таракана и извлекут его без неприятных последствий.
Отдельно ученые из Университета Северной Каролины позаботились о мнительных людях — в своем докладе эксперты заверили, что такое случается крайне редко, и не стоит переживать каждый день о том, что в Ваше ухо залезет таракан.
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