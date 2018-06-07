Ученые нашли причину неизлечимости рака

На сегодняшний день рак ежегодно убивает миллионы людей по всему миру. Ученые из Лундского университета в Швеции назвали возможную причину его неизлечимости.

Исследователи попытались дать ответ о причинах неизлечимости столь опасного и страшного заболевания, как рак. Для выявления этих самых причин эксперты принялись за изучение человеческого генома. Шведские ученые подвергли изучению генетический материал около полусотни больных раком детей.

Им удалось прийти к довольно необычным результатам. Шведы выделили ряд ген в человеческом организме, отвечающих за формирование защитного механизма. Эти самые гены обеспечивают выживание клеток при лечении онкологии. Как выяснилось, подобные механизмы работают против иммунитета, химиотерапии и препаратов, призванных лечить онкологические заболевания. Также эти гены способствуют мутации раковых клеток, формируя у них устойчивость к тем или иным методикам.

Процесс клонирования таких клеток также достаточно любопытен, по мнению шведских ученых. В результате исследования удалось выяснить, что новые частицы формируются с различной устойчивостью к методикам лечения и способны распространяться по всему человеческому организму. Зачастую случается, что клоны замещают старые клетки и тем самым делают ранее испытанные успешные методики бессмысленными.

Специалисты намерены продолжить исследования и найти универсальный метод лечения, позволяющий устранить саму причину неизлечимости.

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