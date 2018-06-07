Какой сон может привести к преждевременной смерти

Человек, спящий на лавке. Фото: Fotodom.ru/DP

Ученые из Японии выяснили, какая продолжительность сна смертельно опасна для жизни. Исследователи заявили, что слишком долгий сон, как и излишне короткий, может привести к развитию деменции, проще говоря, слабоумию. Также японские исследователи считают, что у людей, которые придерживаются неправильного режима сна, повышается риск преждевременной смерти.

В исследовании приняли участие 1517 человек. За респондентами наблюдали в течение десяти лет. За столь продолжительный срок умерли 282 добровольца, а у 294 развилось слабоумие. Наибольшие риски развития деменции и преждевременной смерти наблюдались у тех участников, кто спал мало — менее пяти часов в сутки или, наоборот, много — больше 10. Оптимальной и неопасной для здоровья и самочувствия организма дозой сна японцы назвали 6-8 часов в сутки.

Что интересно, высокая степень физической активности нивелировала негативный эффект от несоблюдения режима сна. Также физическая активность уменьшила вероятность развития старческих заболеваний у лиц, принявших участие в исследовании.

Стоит рассказать и о исследованиях шведских экспертов. Ученые из Стокгольмского университета выяснили, что хороший, продолжительный сон в выходные способен компенсировать тот недосып, что накопился за будние дни. При этом долгий сон в выходные снижает риск опасности целого ряда заболеваний. Шведские ученые отметили, что для людей пожилого возраста достаточно более кратковременного сна.

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