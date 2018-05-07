Названа главная угроза после потери любимого человека

Оказывается, потеря горячо любимой второй половины чревата риском скорой кончины от остановки сердца в течение первых трех месяцев. Таковы результаты исследования ученых из американского Университета Райса.

Они собрали группу из 65 добровольцев, которым было от 51 года до 80 лет. 32 участника были вдовцами или вдовами. Ученые учитывали состояние здоровья испытуемых, включая такой важный параметр, как вес, а также уровень их образования.

Выяснилось, что у лишившихся супругов за последние три месяца — более высокий уровень противовоспалительных цитокинов (последние являются иммунными маркерами, которые указывают на воспаление в кровотоке) и более низкая вариабельность сердечного ритма (ВСР).

Оба фактора повышают риск развития сердечно-сосудистых событий, включая кончину.

Это исследование стало первым, которое показало связь между повышенным уровнем ex vivo цитокинов и снижением ВСР.

Как рассказал изданию Science Alert доцент кафедры психологии в Школе социальных наук Университета Райса Крис Фагундес, в первые шесть месяцев после потери супруга риск смертности для вдов и вдовцов повышается до 41 %.

"Важно отметить, что 53 % этого повышенного риска связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями", — добавил он.

Ученый надеется, что исследование поможет медицинскому сообществу лучше понять биологические механизмы, которые вызывает тяжелая утрата, и создать более совершенные психологические и фармакологические инструменты для уменьшения рисков для тех, "чьи сердца разбились".

Читайте также:

Смертельные удары судьбы: взгляд медицины

Смерть близких: стадии горя

Любовь до гроба… медицинский феномен