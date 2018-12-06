Почему пить кофе и чай в самолете опасно для здоровья

Собирающихся улететь в отпуск на новогодние каникулы или в бизнес-поездки эксперты еще раз предупредили об опасных бактериях, обитающих внутри салонов самолетов. Американский ученый Чарльз Платкин предостерег, в частности, пассажиров авиалайнеров от употребления чая или кофе в процессе полетов, так как они кишат бактериями, сообщает pora.ru.

Приготовленные в самолетах напитки могут содержать в себе кишечную палочку и другие, не менее "страшные" микроорганизмы. Как говорит ученый, емкости, в которых готовятся чай и кофе, плохо или вообще не очищаются в силу ограниченности времени между рейсами. Цистерны каждый раз наполняются, а "прошлые" осадки остаются на дне, являясь прекрасной средой для размножения бактерий. Вода, кстати, для чая или кофе почти никогда не доводится до кипения.

Американский профессор сделал свои выводы на основе проведенной исследовательской работы, касающейся организации питания в самолетах. После опроса сотрудников 11 авиакомпаний выяснилось, что емкости для кофе и чая часто остаются нечищеными. Столики, как и другие поверхности в салонах самолетов, бортпроводники не успевают дезинфицировать, не говоря уже о туалетах.

Подголовники и карманы кресел признаны самыми опасными "рассадниками" стафилококка, стрептококка, кишечной палочки и другой заразы. Вот почему пассажирам авиалайнеров следует взять с собой в рейс средства дезинфекции и отказаться от употребления чая или кофе в самолете.

Фото: Wday

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