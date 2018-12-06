Роспотребнадзор: 63% россиян умирают из-за неправильного питания

По данным от Роспотребнадзора, 63% смертей в России происходят из-за неправильного питания. Кроме того, стало известно, что по смертности от курения и алкоголя Россия опережает другие страны Европы.

Граждане России едят очень много сахара, соли, а также жирной пищи, что провоцирует развитие опасных патологий.

Как пишет портал medpulse.ru, Минздрав сообщил, что за последние 15 лет число мужчин, страдающих ожирением, увеличилось в три раза. В результате сейчас у мужчин с лишним весом чаще стали диагностировать артериальную гипертензию, которая раньше обычно встречалась только у женщин.

Специалисты сообщают, что чрезмерное употребление сахара, жирных кислот, соли приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой, артериальной гипертонии, сахарному диабету.

Минздрав считает, что потребитель должен получать полную информацию о составе продукта, чтобы он мог решить, какие продукты можно употреблять без ограничений, а какие нет.

На заседании Совета Федерации вице-премьером Татьяной Голиковой были озвучены те регионы России, в которых особенно много людей, страдающих ожирением. Среди них Кировская, Оренбургская, Пензенская и другие области. В этих же регионах больше всего жителей, больных сахарным диабетом.

Фото: Невские новости

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