Роспотребнадзор: 63% россиян умирают из-за неправильного питания

По данным от Роспотребнадзора, 63% смертей в России происходят из-за неправильного питания. Кроме того, стало известно, что по смертности от курения и алкоголя Россия опережает другие страны Европы.
Граждане России едят очень много сахара, соли, а также жирной пищи, что провоцирует развитие опасных патологий.
Как пишет портал medpulse.ru, Минздрав сообщил, что за последние 15 лет число мужчин, страдающих ожирением, увеличилось в три раза. В результате сейчас у мужчин с лишним весом чаще стали диагностировать артериальную гипертензию, которая раньше обычно встречалась только у женщин.
Специалисты сообщают, что чрезмерное употребление сахара, жирных кислот, соли приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой, артериальной гипертонии, сахарному диабету.
Минздрав считает, что потребитель должен получать полную информацию о составе продукта, чтобы он мог решить, какие продукты можно употреблять без ограничений, а какие нет.
На заседании Совета Федерации вице-премьером Татьяной Голиковой были озвучены те регионы России, в которых особенно много людей, страдающих ожирением. Среди них Кировская, Оренбургская, Пензенская и другие области. В этих же регионах больше всего жителей, больных сахарным диабетом.
Фото: Невские новости
Читайте также:
Медицинское ноу-хау - идеальный режим дня
Вода - источник нашего здоровья
Канадские исследователи: питьевая вода поможет избавиться от хронической усталости
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Цветы, безусловно, украшают помещение и радуют глаз. Кроме того, они насыщают его кислородом. Однако многие из них, безобидные на первый взгляд, на самом деле представляют собой опасность.
Министр культуры Владимир Мединский считает, что в споре о бое у разъезда Дубосеково можно ставить точку. Найдены документы, которые подтверждают — бой был.
За спасение заблудившихся в лесу детей двух охотников из Пермского края наградили педикюрными наборами.
В США с помпой похоронили Джорджа Буша-старшего, произносились хвалебные панегирики, однако этого человека нельзя охарактеризовать иначе как серийный убийца.