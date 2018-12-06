Уникальный случай: трехлетней девочке из Китая диагностировали рак груди

Одной из самых молодых жертв онкологии — коварного и распространенного заболевания — стала маленькая девочка из Китая. Лишь благодаря настойчивости и внимательности ее мамы, врачи начали лечение на ранней стадии развития рака, сообщает pora.ru.
Женщина обеспокоилась, когда заметила на одежде дочки выделения красного цвета, а по прошествии нескольких недель при очередном осмотре тела малышки мать нащупала в области ее грудной клетки уплотнение. Мама показала ребенка врачу, но тот решил, что у девочки признаки раннего полового созревания, а спровоцировано оно пищевыми добавками, которые получал ребенок. Врач дал рекомендации исключить из рациона эти препараты.
Однако столь неубедительный совет заставил маму девочки найти другую клинику, где врачи обследовали ребенка, в том числе проведя биопсию. Окончательный диагноз прозвучал как "секреторная карцинома", обнаруженная в левой молочной железе. Это редкий вид онкозаболевания.
Врачи провели операцию по удалению опухоли. Так как лечение было начато на ранней стадии, у онкологов есть уверенность, что от рака не осталось и следа.
Фото: Факты
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