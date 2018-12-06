Российские врачи открыли лекарство-"спаситель" после родов

Беременность — большой стресс не только для самой матери, но и для ее организма. Ученые со всего мира постоянно работают над тем, как ускорить послеродовую адаптацию у женщин.
Так, российские исследователи совместно со своими зарубежными коллегами недавно выяснили, как работает мизопростол. Этот препарат является одни из самых эффективных для остановки послеродовых кровотечений у женщин.
Отметим, что послеродовые кровотечения на сегодняшний день являются самой распространенной причиной смерти у женщин. Мизопростол же помогает справиться с этой проблемой, управляя процессами сужения и расширения кровеносных сосудов человеческого организма. Получив детальные и сверхточные снимки работы мизопростола, ученые выяснили, как именно он работают и выявили его недостатки.
Исследователи считают, что было бы целесообразно, используя новые знания о работе мизопростола, изготовить на основе его новое, усовершенствованное лекарственное средство для женщин, что недавно перенесли беременность. По словам ученых, этот новый препарат мог бы быть чуть более действенным и в разы менее вредным для организма. Ведь не секрет, что все более-менее сильные лекарственные препараты зачастую имеют последствия той или иной степени тяжести для человеческого организма.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роспотребнадзор решил выяснить, от чего россияне умирают чаще всего. Так, выяснилось, что вредная еда и неправильное питание губят жителей страны сильнее всего остального вместе взятого.
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