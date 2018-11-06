Постоянный шум увеличивает риск инсульта и инфаркта

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Ученые из Соединенных Штатов Америки выяснили, что длительные воздействие шума пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему.
В исследовании американских ученых приняли участие 500 человек. Их средний возраст составил 56 лет. В течение долгих пяти лет специалисты наблюдали за состоянием здоровья респондентов и их самочувствием. У 40 из них за указанный период времени случились инфаркт или инсульт. Тогда дотошные американские ученые сходили к ним домой, измерили тамошний уровень шума, потом сверились по картам насчет того, как далеко от их дома проходят транспортные магистрали, а также узнали, далеко ли от их жилищ находятся аэропорты.
Любопытно, но у тех людей, в чьих домах было более шумно, нежели у других участников эксперимента, уровень воспаления артерий был не в пример выше. Так, заявили американские ученые, у людей, что проживают близ аэропортов или же других громких источников шума, вероятность заполучить заболевания сердечно-сосудистой системы составляет в 3 раза выше, чем у тех, кто живет в покое и тишине.
Все мы знаем, что недосып опасен для здоровья. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, оказывается, губительные последствия для человеческого организма может иметь и долгий сон.
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