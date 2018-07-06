Найден новый способ диагностики рака печени. Почему это важно

Исследователям из Шанхайского Института питания и здоровья Китайской академии наук удалось найти новые маркеры рака печени. Благодаря этому они разработали новую методику лечения заболевания. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Рак можно определить по изменениям ДНК без нарушения нуклеотидной последовательности в крови. Этот процесс называется метилирование ДНК. Ученые проверили показатели метилирования ДНК у разных пациентов. Всего в испытаниях приняли участие 375 людей, страдающих раком печени, 50 здоровых пациентов и 3780 человек с другими видами онкологии.
В ходе исследования медикам удалось обнаружить потенциально диагностируемые биомаркеры рака печени и определили метод прогнозирования болезни. В итоге, благодаря такой модели, удалось добиться успешных результатов в 92% случаев. По словам авторов медицинского проекта, диагностика рака печени на ранних стадиях станет гораздо проще и эффективнее.
Рак печени - один из самых распространенных видов рака. Как правило, его диагностируют уже на поздних стадиях, поэтому заболевание для многих становится смертельным. Ранняя диагностика этого недуга крайне важна и ее правильное проведение и результат могут спасти пациентам жизнь.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Действительно ли прогноз Bank of America Corp. о повторении кризиса 1990-х годов может сбыться? Эксперт объяснил, почему такое вполне возможно.
В Скотланд-Ярде заявили: пострадавшие в Эймсбери британцы, госпитализированные в больницу Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Как ни стараются в верхах подсластить горькую пилюлю повышения пенсионного возраста, у россиян понимания реформа до сих пор не вызывает.
ПАСЕ продолжает настаивать на оплате взносов РФ в ее бюджет, хотя с 2015 года представители страны лишены своих полномочий и не присутствуют на заседаниях.