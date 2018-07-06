Найден новый способ диагностики рака печени. Почему это важно

Исследователям из Шанхайского Института питания и здоровья Китайской академии наук удалось найти новые маркеры рака печени. Благодаря этому они разработали новую методику лечения заболевания. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на агентство "Синьхуа".

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Рак можно определить по изменениям ДНК без нарушения нуклеотидной последовательности в крови. Этот процесс называется метилирование ДНК. Ученые проверили показатели метилирования ДНК у разных пациентов. Всего в испытаниях приняли участие 375 людей, страдающих раком печени, 50 здоровых пациентов и 3780 человек с другими видами онкологии.

В ходе исследования медикам удалось обнаружить потенциально диагностируемые биомаркеры рака печени и определили метод прогнозирования болезни. В итоге, благодаря такой модели, удалось добиться успешных результатов в 92% случаев. По словам авторов медицинского проекта, диагностика рака печени на ранних стадиях станет гораздо проще и эффективнее.

Рак печени - один из самых распространенных видов рака. Как правило, его диагностируют уже на поздних стадиях, поэтому заболевание для многих становится смертельным. Ранняя диагностика этого недуга крайне важна и ее правильное проведение и результат могут спасти пациентам жизнь.