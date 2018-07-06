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Источник Правда.Ру

Найден новый способ диагностики рака печени. Почему это важно

Здоровье

Исследователям из Шанхайского Института питания и здоровья Китайской академии наук удалось найти новые маркеры рака печени. Благодаря этому они разработали новую методику лечения заболевания. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Найден новый способ диагностики рака печени. Почему это важно. 389189.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Рак можно определить по изменениям ДНК без нарушения нуклеотидной последовательности в крови. Этот процесс называется метилирование ДНК. Ученые проверили показатели метилирования ДНК у разных пациентов. Всего в испытаниях приняли участие 375 людей, страдающих раком печени, 50 здоровых пациентов и 3780 человек с другими видами онкологии. 

В ходе исследования медикам удалось обнаружить потенциально диагностируемые биомаркеры рака печени и определили метод прогнозирования болезни. В итоге, благодаря такой модели, удалось добиться успешных результатов в 92% случаев. По словам авторов медицинского проекта, диагностика рака печени на ранних стадиях станет гораздо проще и эффективнее. 

Рак печени - один из самых распространенных видов рака. Как правило, его диагностируют уже на поздних стадиях, поэтому заболевание для многих становится смертельным. Ранняя диагностика этого недуга крайне важна и ее правильное проведение и результат могут спасти пациентам жизнь. 

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Темы рак здоровье рак печени диагностика исследование Шанхайский институт здоровья и питания
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