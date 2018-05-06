60 кг опухоли удалено у женщины

В больнице Дэнбери в Коннектикуте у 38-летней женщины была удалена доброкачественная опухоль яичников весом в 132 фунта или почти 60 килограмм.



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По словам пациентки, впервые она заметила, что что-то не так, когда неожиданно стала прибавлять в течение двух месяцев по четыре с половиной килограмма в неделю. Она обратилась в гинекологу и компьютерная томография показала, что у нее образовалась огромная опухоль в одном из яичников.

Опухоль оказалась доброкачественной, то есть не было риска ее распространения на другие ткани и части тела, но ее дальнейший рост уже не позволял женщине двигаться или даже нормально питаться.

«Я встречал опухоли в 11,5 килограммов, но весом в шестьдесят, конечно, очень и очень редка», - заявил журналу Time Ваагн Андикян, гинекологический онколог из Дэнбери, который возглавил команду хирургов. «Когда я встретил пациентку, она была крайне истощена, потому что опухоль находилась на пищеварительном тракте, и она была вынуждена использовать инвалидное кресло из-за огромного веса опухоли».

В течение двух недель команда из двадцати пяти человек планировала, как безопасно удалить опухоль. Главной задачей было - избежать повреждения крупного кровеносного сосуда, на котором находилась опухоль, а также сердца женщины. Также необходимо было восстановить ее живот после операции, так как опухоль заняла все его пространство.

Пятичасовая операция прошла нормально. Андикян и его команда без осложнений уничтожили всю огромную массу опухоли. Им нужно было удалить левый яичник женщины. Они также убрали лишнюю брюшную кожу, которую растянула опухоль, и перестроили ее живот.

«Она в полном порядке. Она должна вернуться к своему нормальному весу», - сказал Андикян о пациенте в интервью« Время ». «Я очень горжусь нашей больницей».

Опухоль оказалась одной из крупнейших, когда-либо записанных, хотя самые крупные из них были весом в 136 килограмм.

«Никто не знает, почему некоторые доброкачественные опухоли становятся такими большими», - сказал Андикян. «Возможно, в будущем мы это узнаем, а также и то, почему они растут такими быстрыми темпами».

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