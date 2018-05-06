Американские эксперты пришли к выводу, что некоторые сигналы организма могут указывать на то, что печень человека переполнена токсинами.
Данный орган является крайне важным, отвечая за здоровье и физическое состояние человека, считают эксперты.
Последние исследования показали - если печень слишком засорена, она становится "вялой", а в жирах происходит отложение токсинов.
Именно излишек токсинов может мешать человеку избавиться от лишних килограммов даже при регулярных занятиях спортом. Кроме того, в этот период кожа меняет свой оттенок, приобретая желтоватый цвет.
Как пишет издание Актуальные новости, сопровождаться это может зудом, красными высыпаниями, сухостью и т.д. Также моча может приобретать более темный оттенок, а кал становится черным или кровавым.
Отмечается, что перегруженная токсинами печень, между тем, может являться виновником постоянного чувства усталости или слабости, а также изменения наблюдаются и в животе.
Поэтому, в случае проявления указанных симптомов лучше обратиться за помощью к врачу, подытоживают аналитики.
Заболевания печени называют "второй эпидемией нашего века". Различные патологии данного органа занимают одно из первых мест по распространенности, а среди наиболее частых причин смертности - пятое место. Именно поэтому при появлении болей в области печени следует обратить на них особенное внимание, ведь эта железа дает о себе знать только в самых серьезных случаях.
Читайте также:
Боли в области печени: почему они возникают и что делать для их устранения?
Президент Владимир Путин обдумывает попытку восстановления отношений России и Запада. Пространство для маневра у него ограничено и замыкается на одном человеке.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
3 мая утром в Сирии разбился истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. По данным российского министерства обороны, оба пилота погибли.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.