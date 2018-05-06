Названы признаки "засорения" печени токсинами

Американские эксперты пришли к выводу, что некоторые сигналы организма могут указывать на то, что печень человека переполнена токсинами.

Данный орган является крайне важным, отвечая за здоровье и физическое состояние человека, считают эксперты.

Последние исследования показали - если печень слишком засорена, она становится "вялой", а в жирах происходит отложение токсинов.

Именно излишек токсинов может мешать человеку избавиться от лишних килограммов даже при регулярных занятиях спортом. Кроме того, в этот период кожа меняет свой оттенок, приобретая желтоватый цвет.

Как пишет издание Актуальные новости, сопровождаться это может зудом, красными высыпаниями, сухостью и т.д. Также моча может приобретать более темный оттенок, а кал становится черным или кровавым.

Отмечается, что перегруженная токсинами печень, между тем, может являться виновником постоянного чувства усталости или слабости, а также изменения наблюдаются и в животе.

Поэтому, в случае проявления указанных симптомов лучше обратиться за помощью к врачу, подытоживают аналитики.

Заболевания печени называют "второй эпидемией нашего века". Различные патологии данного органа занимают одно из первых мест по распространенности, а среди наиболее частых причин смертности - пятое место. Именно поэтому при появлении болей в области печени следует обратить на них особенное внимание, ведь эта железа дает о себе знать только в самых серьезных случаях.

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