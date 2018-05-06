Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Названы признаки "засорения" печени токсинами

Здоровье

Американские эксперты пришли к выводу, что некоторые сигналы организма могут указывать на то, что печень человека переполнена токсинами.

Названы признаки "засорения" печени токсинами. 386660.jpeg

Данный орган является крайне важным, отвечая за здоровье и физическое состояние человека, считают эксперты.

Последние исследования показали - если печень слишком засорена, она становится "вялой", а в жирах происходит отложение токсинов.

Именно излишек токсинов может мешать человеку избавиться от лишних килограммов даже при регулярных занятиях спортом. Кроме того, в этот период кожа меняет свой оттенок, приобретая желтоватый цвет.

Как пишет издание Актуальные новости, сопровождаться это может зудом, красными высыпаниями, сухостью и т.д. Также моча может приобретать более темный оттенок, а кал становится черным или кровавым. 

Отмечается, что перегруженная токсинами печень, между тем, может являться виновником постоянного чувства усталости или слабости, а также изменения наблюдаются и в животе.

Поэтому, в случае проявления указанных симптомов лучше обратиться за помощью к врачу, подытоживают аналитики.

Заболевания печени называют "второй эпидемией нашего века". Различные патологии данного органа занимают одно из первых мест по распространенности, а среди наиболее частых причин смертности - пятое место. Именно поэтому при появлении болей в области печени следует обратить на них особенное внимание, ведь эта железа дает о себе знать только в самых серьезных случаях.

Читайте также:

Боли в области печени: почему они возникают и что делать для их устранения?

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы печень токсины
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 06.05 заботливы
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Уфология и НЛО
Австралия названа фейком и манипуляцией, а Земля - плоской
Читательский топ
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Неожиданно: кто не даст Брюсселю расправиться с Чехией
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Новости Все >
Олигарх Порошенко рассказал о борьбе с олигархами и нелюбви к деньгам
Названы признаки "засорения" печени токсинами
США: число перестрелок в общественных местах побило рекорды
США запретили Украине использовать "Джавелины" в Донбассе
Сборная России по хоккею разгромила Австрию со счетом 7-0
Летчики Ирака разбомбили позиции ИГ* в Сирии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом

Президент Владимир Путин обдумывает попытку восстановления отношений России и Запада. Пространство для маневра у него ограничено и замыкается на одном человеке.

Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Мир
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Евросоюз
Неожиданно: кто не даст Брюсселю расправиться с Чехией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Мир
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Власть
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Мир
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Происшествия
Птицы убили Су-30СМ в небе Сирии

3 мая утром в Сирии разбился  истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. По данным российского министерства обороны, оба пилота погибли. 

Птицы убили Су-30СМ в небе Сирии
Названо единственное средство спасения Китая. Россия от него отказалась
Мир
Названо единственное средство спасения Китая. Россия от него отказалась
Мир
Российские пограничники задержали украинское судно у Крыма
Мир
Литовского президента Грибаускайте не позвали на инаугурацию Путина
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 06.05 заботливы Соломон Соловьев Любовь Степушова "Джавелины" поставлены Украине под "зеленку" Любовь Степушова Пол Крейг Робертс Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Пол Крейг Робертс
Комментарии
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Новый атлас Путина - не забава, а международный документ
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Разведка доложила: США готовы "сдать" Украину
США запретили Украине использовать "Джавелины" в Донбассе
В Киеве сообщили о смертельной опасности трансляций ЧМ по футболу
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Аваков обвинил Россию в использовании боевых лазеров
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
"Россия-24" запретила "Бесогон" Михалкова за крамолу
В полиции объяснили, за что в Москве задержали Навального
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
США запретили Украины использовать "Джавелины" в Донбассе
В полиции объяснили, за что в Москве задержали Навального
В полиции объяснили, за что в Москве задержали Навального
В полиции объяснили, за что в Москве задержали Навального
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Армянская ягодка цветной революции
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Дальний Восток
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Мир
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался