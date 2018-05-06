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Источник Правда.Ру

На пороге революции: зубы можно будет лечить без боли и стоматологов

Здоровье

Американские ученые изобрели препарат, который восстанавливает зубную эмаль.

На пороге революции: зубы можно будет лечить без боли и стоматологов. 386651.jpeg

В перспективе на основе этого вещества исследователи намерены создать лекарства, с помощью которых можно будет лечить зубы без боли.

Возможно, людям даже не понадобится помощь стоматологов. Специалистам Вашингтонского университета удалось создать и протестировать препарат, который восстанавливает зубную эмаль.

Как пишет издание Актуальные новости, данное лекарство создано на основе амелогенина, который за один раз восстанавливается от десяти до пятидесяти микрометров новой эмали.

Не исключено, что в дальнейшем с помощью этого препарата у людей не будет надобности пломбировать зубы.  

"Правда.Ру" ранее  писала о том, что в зубной пасте и некоторых пищевых продуктах обнаружен ингредиент, который может вызвать рак. Исследование об этом опубликовано в журнале Scientific Reports.

Речь идет о пищевом красителе E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания. Оказалось, что он вызывает предраковые заболевания. К такому выводу пришли ученые из Франции и Люксембурга, которые провели ряд экспериментов на грызунах.

Опыты проводили на крысах. В течение 100 дней им вводили краситель в тех количествах, которые пропорционально получают люди через пищевые продукты и косметику. Предраковые новообразования были обнаружены в кишечнике или толстой кишке у 40% крыс, подвергавшихся воздействию химического вещества. Влияние красителя на людей еще предстоит выяснить.

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Темы зубы препарат стоматология
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