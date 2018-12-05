Теперь не спрячется: уникальный тест мгновенно выявит любую инфекцию

Все бактериальные патогены, их разновидности, известные сегодня на Земле, теперь быстро и легко распознаются при помощи уникального теста, созданного генетиками из США, сообщает pora.ru. Он определяет любые патогены в слюне или крови человека.
Данная разработка имеет большое значение, особенно в том случае, когда врачи не могут диагностировать инфекционное заболевание и назначить адекватную терапию. До сего момента определение вида микроорганизмов, провоцирующих инфицирование организма человека, проводилось лишь в крупных медицинских центрах. Однако большинство методов при этом обладало низким процентом попадания в цель.
Разработчики убеждены: новый метод способен дать эффективный отпор супербактериям, умеющим противостоять даже сильным антибиотикам. "Умные" бактерии целыми колониями имеют способность вырабатывать иммунитет к антибиотикам. Мало того, они передают информацию следующим поколениям.
Но люди, к счастью, оказались умнее, создав тест мгновенного определения не только типа инфекции, но и необходимого для лечения лекарства, к которому у патогенов еще не выработан иммунитет.
Метод основан на действии магнитных наночастиц: они способны находить и отлавливать гены всех патогенных бактерий. К ним и "приклеиваются" наночастицы, попадая в образцы крови или слюны. Далее гены проходят быструю сортировку и разделяются мощным магнитом.
Тест распознает нужные микробы, даже если их тысячи в образце. А врачи смогут сразу приступить к лечению пациентов.
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