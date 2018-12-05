Стоимость лекарств в России к 2019 году может уменьшиться

В России примут новую методику ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие препараты (ЖНВЛП). Благодаря этой мере лекарства могут подешеветь. Как сообщает Moneytimes.ru, новые цены на лекарства сформируют в 2019-2020 годах. Процедурой перерегистрации займется Минздрав и ФАС, которые будут проверять информацию, полученную от производителей.

По новой методике, цены на лекарственные препараты из-за рубежа будут определять, исходя из их стоимости в Венгрии, Греции, Бельгии, Испании, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Турции, Франции, Чехии и стране производителя. Цены медикаментов в РФ установят на уровне не выше самой низкой в референтных государствах.

В Минздраве рассказали, что в список стран включили «имеющих сопоставимый с Россией уровень экономического развития». При этом были исключены государства с «высокой волатильностью курса национальных валют».

Кроме этого, в документе прописаны коэффициенты снижения стоимости дженериков. Каждый из таких препаратов должен стоить меньше, чем инновационный продукт.

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