В Москве мужчина чуть не лишился руки после укуса паука

В Москве на мужчину напал паук. Паук притаился в пакете с инжиром, и когда мужчина стал вытаскивать сухофрукты, то паук укусил его за руку. Мужчина обратился в городскую клиническую больницу №4. Благодаря усилиям врачей-хирургов руку удалось спасти.
По словам сотрудников департамента здравоохранения Москвы, после укуса паука на кисте руки образовалось маленькое розовое пятно. На следующий день рука опухла, а еще через несколько дней у мужчины уже была высокая температура и даже началось омертвление тканей на кисти и предплечье.
Мужчина обратился за помощью коммерческую клинику. Там ему вычистили из раны гной и убрали омертвевшие ткани. Несмотря на это, мужчине становилось хуже.
Как сообщает сайт medpulse.ru, мужчина вынужден был вызвать скорую помощь, после чего его положили в больницу и отправили на экстренную операцию. Мужчине удалили все омертвевшие ткани кисти, назначили антибактериальную терапию и физиотерапевтическое лечение.
Отек на руке уменьшился. Врачи сказали, что мужчине еще повезло, потому что яд некоторых пауков может быть смертельным.
Фото: animaljaws.com
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