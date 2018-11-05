Рекомендуется бросать курение не позже 45 лет

Кто-то начинает курить раньше, кто-то — позже, но, безусловно, все курильщики понимают, как это вредно. И чуть ли не все курильщики рано или поздно задумываются о том, что вредную привычку неплохо было бы и бросить.

Медики же дали совет относительно того, в каком возрасте следует бросать курить. Так, по словам специалистов, от вредной привычки нужно отказываться не позже, чем в 45 лет. Ведь, утверждают медики, сердечно-сосудистая система человека после отказа от курения будет "приходить в себя" лет 10-15.

Ученые указывают на то, что здоровье и самочувствие человека улучшится буквально в течение следующих пяти лет после отказа от курения. Но всецело и полностью человеческий организм "очистится" нескоро, предупреждают медики. Поэтому, уверены они, бросать следует как можно раньше.

Тем более, указывают ученые, даже через 10-15 лет остается вероятность того, что некоторые негативные последствия курения не исчезнут. Поэтому, советуют эксперты, для продления собственной жизни и заботы о своем здоровье и самочувствии необходимо бросать курить уже сейчас.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Соединенных Штатов Америки придумали препарат, что полностью выводит из человеческого организма никотин.

Фото: flickr. com/ David Santaolalla

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