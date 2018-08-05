Разработано лекарство от рака печени

Пептидный препарат FFW, способный победить рак печени, разработала группа международных экспертов на базе сингапурского Института рака. Об этом сообщает Medical Express.

Фото: Fotodom.ru

Лекарство направлено на борьбу с гепатоцеллюлярной карциномой, быстрорастущим злокачественным новообразованием. По статистике с таким заболеванием не живут более года. Сейчас есть только один препарат, который дает человеку три дополнительных месяца и множество побочных эффектов.

Работая над лекарством, эксперты обратились к белку SALL4, он взаимодействует с иными белками, вызывая развитие раковых новообразований. При онкологии печени SALL4 взаимодействует с NuRD, вместе они провоцируют гепатоцеллюлярную карциному.

Далее группа разработала биомолекулу, задача которой не дать двум белкам взаимодействовать. Опыты показали, что это приводит к уничтожению опухоли и замедлению ее развития. Эта биомолекула и стала основным компонентом лекарства.

Эксперты отмечают, их изобретение отличается меньшим количеством побочных эффектов и большей безопасностью для больного.

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