Разработано лекарство от рака печени

Пептидный препарат FFW, способный победить рак печени, разработала группа международных экспертов на базе сингапурского Института рака. Об этом сообщает Medical Express.
Лекарство направлено на борьбу с гепатоцеллюлярной карциномой, быстрорастущим злокачественным новообразованием. По статистике с таким заболеванием не живут более года. Сейчас есть только один препарат, который дает человеку три дополнительных месяца и множество побочных эффектов.
Работая над лекарством, эксперты обратились к белку SALL4, он взаимодействует с иными белками, вызывая развитие раковых новообразований. При онкологии печени SALL4 взаимодействует с NuRD, вместе они провоцируют гепатоцеллюлярную карциному.
Далее группа разработала биомолекулу, задача которой не дать двум белкам взаимодействовать. Опыты показали, что это приводит к уничтожению опухоли и замедлению ее развития. Эта биомолекула и стала основным компонентом лекарства.
Эксперты отмечают, их изобретение отличается меньшим количеством побочных эффектов и большей безопасностью для больного.
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