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Европейские ученые: это поможет стимулировать мозг

Здоровье

Европейские ученые собрали накопившуюся за годы изучения информацию о веществах, стимулирующих мозг. Труд экспертов транслирует издание "Ланцет".

Европейские ученые: это поможет стимулировать мозг. 390446.jpeg

Один из ключевых "продуктов" для мозга — железо. Оно содержится в гранатах, зеленых яблоках, гречке, черном хлебе, бобовых, яйцах, твороге, говяжьей печени. Если же есть необходимость "прокачать" память, то специалисты советуют ввести в рацион авокадо, морковь и ананасы.

Также ученые отметили, что молодой мозг способен быстро обрабатывать и считывать новую информацию. Чтобы продлить это состояние, рекомендуется обратить внимание на продукты, изобилующие витаминами группы В: морепродукты, говяжью печень, морковь, брокколи, фасоль и кукурузу.

Помогает работе мозга и глюкоза, однако важно, откуда организм будет ее брать. Эксперты настаивают на полисахаридах, коими богаты овощи и фрукты, а также продукции из муки грубого помола.

Еще одно вещество, без которого мозг не может функционировать на все 100%, — холин. Отсутствие его выражается в хронической усталости, рассеянности. Те, кто замечает за собой такое или хочет избежать состояний, могут "добрать" вещества из яичных желтков, субродуктов.

Важен для мозга и витамин С, содержащийся в грейпфрутах, смородине, апельсинах, авокадо, капусте, он улучшает состояние кровеносных сосудов. Минералы калий и кальций, содержащиеся в сыре, помидорах, твороге, кураге, черносливе, ускоряют обработку информации; цинк помогает предотвратить снижение когнитивных функций, его можно найти в морепродуктах, говядине, нежирной молодой баранине, индейке, тыквенных семечках, ростках пшеницы; магний "кормит" долговременную память, помогает учиться, им богаты отруби, миндаль, гречка, арахис и какао.

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