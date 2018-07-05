Сидячий образ жизни провоцирует развитие 14 болезней

Сидячий образ жизни провоцирует развитие 14 заболеваний. Среди них рак, болезни Альцгеймера и Паркинсона, диабет, язвенная болезнь, ХОБЛ, инсульт, скелетномышечные и неврологические нарушения, почечная и печеночная недостаточность. В этом убеждены специалисты Американского общества исследования рака.
Они советуют каждый час подниматься и делать хоть несколько шагов. Иначе велика вероятность стать "жертвой" ранней смерти. Такие заявления эксперты сделали после того, как проанализировали информацию о 128 000 человек. В начале все они были здоровы, однако за 21 год работы скончались 49 000. Изучив факторы, что привели к смерти, американские исследователи сделали вывод: у тех, кто на работе вынужден долго сидеть, риск умереть рано повышается.
Так, проводящие в кресле или на стуле более шести часов рискуют своей жизнью на 19% больше, чем те, кто сидит в два раза меньше. Дело в повышенном сахаре и триглицеридах, также в крови выявляется завышенный показатель концентрации инсулина. Эти факторы могут спровоцировать множество заболеваний.
Специалисты советуют каждый час устраивать разминку на 2 минуты, это защитит организм от застойных явлений в системе кровоснабжения.
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