Выдохните: $37 млн выплатит Johnson&Johnson за заболевание раком из-за талька

Многие матери наслаждаются сладким запахом на мягкой, чувствительной коже своих малышей, считая, что тальк дает возможность детям чувствовать себя свежими и избавиться от сыпи после использования подгузников. С другой стороны, тальк используют и взрослые на некоторых частях тела, чтобы при их потливости кожа не зудела. Мало кто из них знает, что порошок талька может принести больше вреда, чем пользы.



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Однако вчера суд в округе Миддлсекс (штат Нью-Джерси) присудил 30 миллионов долларов банкиру Стивену Ланзо в качестве ущерба за заболевание мезотелиомой легкого, агрессивным раком со смертельным исходом. Ланзо утверждал в суде, что использовал тальк в течение десятилетий. В свою очередь, его жене Кендре в качестве возмещения по иску мужа суд присудил еще семь миллионов долларов. В результате сумма ущерба составили 37 миллионов долларов.

Стивен Ланзо заявил, что использовал продукты Johnson&Johnson более трех десятилетий, и утверждал, что вдыхание талька привело к мезотелиоме.

Тальк, продукт, о котором идет речь, является одним из самых мягких минералов Земли. Тальковые отложения обычно встречаются вблизи отложений минералов, содержащих асбест, который, как известно, создает для человека серьезные риски для здоровья. Исследования показали, что существует риск перекрестного загрязнения во время добычи.

Представители Johnson&Johnson отрицали, что их продукты талька содержат асбест.

Случай Ланзо стал первым, который рассматривал суд в Нью-Джерси, где находится головной офис Johnson & Johnson. Компания взяла на себя 70% убытков, уплаченных семье Ланзо, в то время как Imerys Talc, поставлявшая минерал, понесла ответственность на 30 процентов от присужденной сумы. Адвокаты пары обвиняли Johnson&Johnson в том, что они клиентов в неведении о рисках для здоровья, связанных с асбестом в его продуктах талька с 60-х годов.

В 2016 году суд штата Миссури приказал Johnson&Johnson выплатить 72 миллиона долларов семье Джеки Фокс, которая умерла от рака яичников в возрасте 62 лет. Фокс и почти 1200 овариальных онкологических больных подали в суд на Johnson&Johnson, утверждая, что его тальк и женские гигиенические продукты привели к раку яичников.

Тальк опасен при вдыхании или проглатывании, и это может вызвать проблемы с дыханием, поэтому проявляйте осторожность при применении порошка талька для младенцев.

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